Марка Guess более чем в два раза увеличила прибыль

В американской компании отчитались о результатах работы в третьем квартале 2020 года. Согласно опубликованным данным, в отчетный период прибыль Guess выросла более чем в два раза в годовом исчислении.

Отчитываясь перед акционерами, генеральный директор Guess Карлос Альберини отметил, что результаты работы бренда в третьем квартале 2020 года значительно превзошли прогнозы. Согласно отчету, чистая выручка компании сократилась на 7,6% и составила 569,3 млн долларов. Для сравнения в третьем квартале 2019 года показатель составил 615,9 млн долларов. Прибыль марки составила 27,5 млн долларов, что на 112,3% больше, чем показатель в 13,5 млн долларов, зафиксированные годом ранее.

Направление e-commerce увеличилось на 19% в квартальном исчислении. Лучшие показатели по продажам продемонстрировали сегменты спортивной и джинсовой одежды, а также аксессуары и обувь.