Марка Guess попрощалась с сооснователем

После обвинений в сексуальных домогательствах компанию покинул ее сооснователь и креативный директор Пол Марчиано.

Сегодня стало известно, что американской марке Guess пришлось попрощаться с Полом Марчиано, который является ее сооснователем и до последнего времени креативным директором. Марчиано был вынужден покинул свой пост из-за обвинений в домогательствах, которые в его адрес выдвинула модель Кейт Аптон. Решение продиктовано результатами четырехмесячного расследования. Кроме того, Марчиано предписано выплатить Аптом и другим пострадавшим компенсацию в размере 500 000 долларов каждой.