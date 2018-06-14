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Артем Кузелев

Марка Guess попрощалась с сооснователем

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  • 14 Июня 201813:33
Сюжеты: Guess

После обвинений в сексуальных домогательствах компанию покинул ее сооснователь и креативный директор Пол Марчиано.

Сегодня стало известно, что американской марке Guess пришлось попрощаться с Полом Марчиано, который является ее сооснователем и до последнего времени креативным директором. Марчиано был вынужден покинул свой пост из-за обвинений в домогательствах, которые в его адрес выдвинула модель Кейт Аптон. Решение продиктовано результатами четырехмесячного расследования. Кроме того, Марчиано предписано выплатить Аптом и другим пострадавшим компенсацию в размере 500 000 долларов каждой.

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