Марка Guess потеряла более 40% дохода

В американской компании отчитались о результатах работы во втором квартале 2020 года.

Согласно последнему финансовому отчету марки, во втором квартале 2020 года Guess потеряла 41,7% дохода в годовом исчислении. По результатам отчетного периода, чистый доход бренда составил 398,5 млн долларов. Для сравнения во втором квартале 2019 года компания заработала 683,2 млн долларов. При этом отрицательная динамика различается в зависимости от региона присутствия Guess: в Северной и Южной Америке доходы сократились на 44,7% (розница) и на 51,6% (оптовые продажи), в Европе и Азии сокращение составило 39,5% и 39,7% соответственно.