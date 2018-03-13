Марка H&M объявила финалистов Global Change Award

Представители шведского гиганта огласили имена пяти финалистов премии Global Change Award, которая вручается за прогрессивные идеи в области экологичной моды.

В короткий список премии в этом году вошли марка Crop-A-Porter (одежда из остатков овощей и фруктов), марка Algae Apparel (красители из водорослей), марка The Regenerator (безопасный способ разделения смесей хлопка и полиэстера), марка Fungi Fashion (3D-печать одежды из грибницы) и бренд Smart Stitch (нитки, исчезающие при высокой температуре). Один из членов жюри Викрам Видж подчеркнул: «Победители Global Change Award в 2018 году разрушают привычные законы бизнеса, чтобы помочь нам перейти на низкоуглеродную и многооборотную экономику».

За своего фаворита можно проголосовать на сайте премии до 16 марта. Имя победителя будет объявлено 20 марта в Стокгольме на торжественной церемонии. Счастливчик получит 300 000 евро, обладатель второго места – 250 000, а трое остальных – по 150 000. Каждый бренд получит возможность принять участие в новом экологическом проекте H&M.