Марка H&M окажет финансовую помощь организациям Color Of Change, NAACP и ACLU

В шведской компании сообщили о намерении передать 500 000 долларов организациям, занимающимся борьбой с расизмом.

В свете последних событий в США и Европе марка H&M сообщила, что намерена поддержать борьбу против расизма. Шведская компания направит пожертвование в размере 500 000 долларов трем организациям: Color Of Change, Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) и Американскому союзу защиты гражданских свобод (ACLU). В Instagram-аккаунте бренда опубликован пост: «Мы верим в равные права для всех. Мы поддерживаем темнокожее сообщество сегодня и каждый день. Мы понимаем, что это выходит далеко за рамки поста в социальных сетях. Мы узнали, что нам еще предстоит проделать огромную работу, чтобы начать жить в соответствии с ценностями, в которые мы верим. Мы стремимся использовать свой голос и влияние, чтобы сделать свой вклад и противостоять расизму и дискриминации».