Марка H&M отложила старт продаж совместной с Сандрой Мансур коллекции

Коллаборация перенесла запуск капсулы из-за событий в Бейруте.

Из-за масштабного взрыва в порту Бейрута марка H&M перенесла релиз новой капсульной коллекции, созданной совместно с ливанским дизайнером Сандрой Мансур. Решение было принято вместе с самой Сандрой. Сообщается, что теперь старт продаж коллекции назначен на 27 августа 2020 года.