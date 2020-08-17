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Артем Кузелев

Марка H&M отложила старт продаж совместной с Сандрой Мансур коллекции

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  • 17 Августа 202009:32
Сюжеты: H&M

Коллаборация перенесла запуск капсулы из-за событий в Бейруте.

Из-за масштабного взрыва в порту Бейрута марка H&M перенесла релиз новой капсульной коллекции, созданной совместно с ливанским дизайнером Сандрой Мансур. Решение было принято вместе с самой Сандрой. Сообщается, что теперь старт продаж коллекции назначен на 27 августа 2020 года.

 
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