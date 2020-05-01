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Артем Кузелев

Марка H&M передала более 30 000 единиц текстиля больницам и малоимущим семьям в России

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  • 01 Мая 202016:33
Сюжеты: H&M, Covid19

В российском отделении H&M поддержали тех, кто борется с трудностями в условиях пандемии Covid-19.

Компания передала постельное белье, полотенца, базовую одежду и нижнее белье медучреждениям, благотворительным организациям и малоимущим семьям. Более 30 000 единиц текстиля отправились в российский Красный крест, фонд помощи хосписам «Вера», благотворительное собрание «Все вместе», Российскому фонду милосердия и здоровья.

Саэд Эль-Ашкар, генеральный директор H&M Россия, отметил: «На фоне быстрого распространения Covid-19 медицинские учреждения столкнулись с серьезной нагрузкой. Мы бы хотели внести свой вклад в борьбу с пандемией и помочь работникам медицинских учреждений, которые сейчас находятся на передовой, а также малоимущим семьям, пациентам хосписов и социально незащищенным группам граждан».

 
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