Марка H&M поддержала ЛГБТК новой капсулой

Шведский ретейлер выпустил благотворительную коллекцию в поддержку ЛГБТК-сообщества.

Марка H&M анонсировала выход специальной коллекции в поддержку ЛГБТК-сообщества. Капсулу составили простые футболки, толстовки, кепки и носки, украшенные словами Pride, United и Equality в цветах радуги. Андреас Ловенстам. Занимающий пост главы отдела дизайна мужской одежды сообщил: «Мы надеемся, что наша коллекция Love for All поможет каждому воспеть любовь и равенство».

В продаже найти вещи из коллекции можно будет с 24 мая, но только в избранных магазинах марки. В онлайн-магазине H&M она появится в последний день мая. Руководство компании пообещало перевести 10% выручки от продажи капсулы на программу ООН Free and Equal, посвященную борьбе с гомофобией и трансфобией.