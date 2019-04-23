Марка H&M расскажет о своих поставщиках

Шведский ретейлер начнет указывать точных поставщиков сырья для своих продуктов.
Компания H&M продолжает делать свой бизнес более прозрачным. Согласно новой инициативе, в скором времени бренд начнет указывать информацию о поставщиках сырья и тканей для своих продуктов. Все данные будут публиковаться в онлайн-магазине, а также шифроваться на ценниках. Рассчитывается, что так покупателям будет проще принять осознанное решение о покупке.
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