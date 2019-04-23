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Артем Кузелев

Марка H&M расскажет о своих поставщиках

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  • 23 Апреля 201923:26
Сюжеты: H&M

Шведский ретейлер начнет указывать точных поставщиков сырья для своих продуктов.

Компания H&M продолжает делать свой бизнес более прозрачным. Согласно новой инициативе, в скором времени бренд начнет указывать информацию о поставщиках сырья и тканей для своих продуктов. Все данные будут публиковаться в онлайн-магазине, а также шифроваться на ценниках. Рассчитывается, что так покупателям будет проще принять осознанное решение о покупке.

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