Марка H&M расскажет о своих поставщиках

Шведский ретейлер начнет указывать точных поставщиков сырья для своих продуктов.

Компания H&M продолжает делать свой бизнес более прозрачным. Согласно новой инициативе, в скором времени бренд начнет указывать информацию о поставщиках сырья и тканей для своих продуктов. Все данные будут публиковаться в онлайн-магазине, а также шифроваться на ценниках. Рассчитывается, что так покупателям будет проще принять осознанное решение о покупке.