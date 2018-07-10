Марка H&M стала самой популярной в интернете

Сервис SEMrush опубликовал новые исследования поисковых запросов пользователей, согласно которым шведский бренд стал самым популярным.

Специалисты SEMrush объявили, что шведский гигант H&M возглавляет список самых популярных в сети модных лейблов. Выводы были сделаны на основе исследования поисковых запросов пользователей в сети. Как оказалось, ежемесячно в строку поисковика Google название шведской компании вбивают более 30 миллионов раз!

На втором месте расположилась испанская марка Zara с 25 миллионами запросов, а третье разделили Adidas, Nike и ASOS с чуть более 15 миллионами запросов у каждого. Среди люксовых марок лидерами стали Louis Vuitton (более шести миллионов запросов), Balenciaga (более двух миллионов запросов) и Chanel (1,8 миллионов запросов).