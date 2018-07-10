Вход
ADV
Интересно
H&M (421)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марка H&M стала самой популярной в интернете

  • 79
  • 0
  • 10 Июля 201815:46
Сюжеты: H&M

Сервис SEMrush опубликовал новые исследования поисковых запросов пользователей, согласно которым шведский бренд стал самым популярным.

Специалисты SEMrush объявили, что шведский гигант H&M возглавляет список самых популярных в сети модных лейблов. Выводы были сделаны на основе исследования поисковых запросов пользователей в сети. Как оказалось, ежемесячно в строку поисковика Google название шведской компании вбивают более 30 миллионов раз!

На втором месте расположилась испанская марка Zara с 25 миллионами запросов, а третье разделили Adidas, Nike и ASOS с чуть более 15 миллионами запросов у каждого. Среди люксовых марок лидерами стали Louis Vuitton (более шести миллионов запросов), Balenciaga (более двух миллионов запросов) и Chanel (1,8 миллионов запросов).

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru