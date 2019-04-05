Марка H&M вручила награды Global Change Award 2019

Шведский ретейлер объявил победителей собственной премии, которая вручается за достижения в области экологических разработок.

Как обычно, в этом году победителями Global Change Award стали стартапы из разных стран мира. Проект The Loop Scoop награжден за разработку системы, позволяющая наладить замкнутый жизненный цикл каждого элемента одежды от разработки дизайна до утилизации. Проект Sane Membrane от компании dimpora – за разработку биоразлагаемого защитного покрытия верхней одежды на основе природных минералов. Кенийская марка Green Nettle Textile получила премию за новое волокно из крапивы, бренд Petit Pli – за одежду, которая способна увеличиваться в размере вместе со взрослением ребенка. Биоразлагаемая экокожа на основе микрооганизмов от стратапа Le Qara также была награждена.

Все победители получат гранты размером от 150 000 до 300 000 евро, а также смогут принять участие в годовой программе развития H&M Foundation, консалтинговой компании Accenture и Королевского технологического института в Стокгольме.