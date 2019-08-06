Марка Hugo Boss отчиталась о росте доходов

За второй квартал текущего года выручка бренда увеличилась на три процента.

Немецкая марка Hugo Boss опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2019 года. Согласно документу, за этот период выручка компании увеличилась на три процента. Позитивная динамика, которая еще недавно не снилась бренду, связана с его успехом в Великобритании, Франции и Китае. При этом отмечается, что спрос на продукцию Hugo Boss заметно снизился, однако оптимистично настроенное руководство марки ожидает роста и во второй половине года.