Марка Hugo Boss расстается с Джейсоном Ву

На прошлой неделе Джейсон Ву представил в Нью-Йорке последнюю коллекцию, созданную для бренда.

Одной из главных новостей завершившейся недели стало расставание Джейсона Ву с прежним местом работы. Дизайнер покидает пост креативного директора женской линии Hugo Boss, коллекциями которой занимался последние пять лет. В дальнейших планах Джейсона более плотная работа над развитием собственной марки, основанной 10 лет назад.