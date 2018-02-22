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Артем Кузелев

Марка Hugo Boss расстается с Джейсоном Ву

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  • 22 Февраля 201816:06
Сюжеты: Hugo Boss, Jason Wu

На прошлой неделе Джейсон Ву представил в Нью-Йорке последнюю коллекцию, созданную для бренда.

Одной из главных новостей завершившейся недели стало расставание Джейсона Ву с прежним местом работы. Дизайнер покидает пост креативного директора женской линии Hugo Boss, коллекциями которой занимался последние пять лет. В дальнейших планах Джейсона более плотная работа над развитием собственной марки, основанной 10 лет назад.

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