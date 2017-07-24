Марка Hugo меняет концепцию продвижения

Руководство немецкого бренда решило полностью пересмотреть концепцию продвижения, а также поработать с новой аудиторией.

1 / 30 Hugo. Осень-зима, 2017/18



























































Следуя за трендом на омоложение модной индустрии, руководство Hugo решило обновить концепцию марки. Это коснулось и самих образов новой коллекции, которые стали более расслабленными и демократичными, и рекламной кампании. Совместно с фотографом Харли Уэйром стилисты бренда создали масштабный фотопроект с участием знаменитостей. Теперь героями Hugo стали рэперша Майя, манекенщик Тони Уорд, актер Джейми Кэмпбелл Бауэр, модель Джейми Бочерт, а также звезды социальных сетей. По признанию создателей кампании, она вдохновлена образами «​​искривленной Америки» Дэвида Линча.