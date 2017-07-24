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Артем Кузелев

Марка Hugo меняет концепцию продвижения

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  • 24 Июля 201712:22
Сюжеты: Hugo Boss, Рекламные кампании

Руководство немецкого бренда решило полностью пересмотреть концепцию продвижения, а также поработать с новой аудиторией.

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  • Hugo. Осень-зима, 2017/18

Следуя за трендом на омоложение модной индустрии, руководство Hugo решило обновить концепцию марки. Это коснулось и самих образов новой коллекции, которые стали более расслабленными и демократичными, и рекламной кампании. Совместно с фотографом Харли Уэйром стилисты бренда создали масштабный фотопроект с участием знаменитостей. Теперь героями Hugo стали рэперша Майя, манекенщик Тони Уорд, актер Джейми Кэмпбелл Бауэр, модель Джейми Бочерт, а также звезды социальных сетей. По признанию создателей кампании, она вдохновлена образами «​​искривленной Америки» Дэвида Линча.

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