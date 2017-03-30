Марка HUGO подтвердила участие в Pitti Uomo 92

Бренд HUGO by Hugo Boss стал еще одним почетным гостем нового сезона модной ярмарки во Флоренции.

На предстоящей модной выставке во Флоренции марка HUGO by Hugo Boss представит коллекцию сезона весна-лето 2018. Показ состоится 13 июня 2017 года и объединит мужскую и женскую линейки.

Представитель компании Инго Уилтс сообщил: «Мы всегда расценивали HUGO как прогрессивный бренд. Теперь мы с нетерпением ждем возможности представить новую коллекцию на Pitti Uomo, которую считаем одной из самых важных в мире платформ для коллекций мужской одежды и аксессуаров. Это идеальное место для демонстрации инноваций в сфере моды и презентации бренда соответствующей аудитории и прессе».