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Артем Кузелев

Марка J. Crew на пороге банкротства

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  • 02 Мая 201722:50
Сюжеты: J.Crew

Расставшись недавно с президентом и креативным директором Дженной Лайонс, американская марка объявила о глобальных переменах.

Как оказалось, финансовые дела у американского бренда идут не совсем гладко. Инсайдеры ситуации говорят о том, что марка J. Crew оказалась на грани банкротства, с чем связываются будущие перемены. В частности, компания панирует штатные сокращения: 250 рабочих мест, среди которых в основном сотрудники нью-йоркской штаб-квартиры марки. Кроме того, стало известно, что руководство ведет переговоры с несколькими кредиторами, которые помогут погасить долги компании.

Радикальные меры предпринимаются в связи с тем, что за прошлый год продажи компании снизились на 7 процентов (и на 8 процентов в 2015). На данный момент долг J. Crew составляет около 2 млрд долларов.

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