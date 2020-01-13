Марка Jacquemus объединит женскую и мужскую коллекции

Уже с этого месяца бренд начнет проводить совмещенные показы в Париже в рамках Недель мужской моды.

Симон Порт Жкамю объявил о решении объединить показы мужской и женской коллекции. Шоу будут проходить в январе и июне в рамках Недели мужской моды в Париже. Новая стратегия марки Jacquemus начнет реализовываться уже с этого месяца. Первое объединенное дефиле бренда состоится уже в будущую субботу 18 января.