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Артем Кузелев

Марка Jacquemus объединит женскую и мужскую коллекции

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  • 13 Января 202013:36

Уже с этого месяца бренд начнет проводить совмещенные показы в Париже в рамках Недель мужской моды.

Симон Порт Жкамю объявил о решении объединить показы мужской и женской коллекции. Шоу будут проходить в январе и июне в рамках Недели мужской моды в Париже. Новая стратегия марки Jacquemus начнет реализовываться уже с этого месяца. Первое объединенное дефиле бренда состоится уже в будущую субботу 18 января.

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