Марка Jacquemus возглавила рейтинг The Next 20

Специалисты онлайн-издания Highsnobiety и платформы Lyst составили рейтинг главных модных новаторов 2020 года.

Рейтинг составлялся с учетом частоты упоминания брендов и имен в соцсетях, темпов роста фолловеров Instagram, количества запросов в Google, публикаций в СМИ и других активностей. В итоге лидером списка The Next 20 стала марка Симона Жакмю Jacquemus.

«Jacquemus осваивает искусство взаимодействия с сообществом в условиях цифровой эпохи. Имея прозрачную 360-градусную коммуникационную и PR-стратегии, охватывая разные аудитории от Lizzo до Кайли Дженнер и обладая конкурентоспособностью, молодой бренд преподает авторитетным маркам класса люкс во много раз больше уроков в том, как вырастить свою аудиторию», – подчеркивают составители рейтинга.