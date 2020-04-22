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Артем Кузелев

Марка Jacquemus возглавила рейтинг The Next 20

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  • 22 Апреля 202012:00

Специалисты онлайн-издания Highsnobiety и платформы Lyst составили рейтинг главных модных новаторов 2020 года.

Рейтинг составлялся с учетом частоты упоминания брендов и имен в соцсетях, темпов роста фолловеров Instagram, количества запросов в Google, публикаций в СМИ и других активностей. В итоге лидером списка The Next 20 стала марка Симона Жакмю Jacquemus.

«Jacquemus осваивает искусство взаимодействия с сообществом в условиях цифровой эпохи. Имея прозрачную 360-градусную коммуникационную и PR-стратегии, охватывая разные аудитории от Lizzo до Кайли Дженнер и обладая конкурентоспособностью, молодой бренд преподает авторитетным маркам класса люкс во много раз больше уроков в том, как вырастить свою аудиторию», – подчеркивают составители рейтинга.

 
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