Марка J.Crew уходит с рынка Великобритании

Американский бренд полностью закрывает бизнес на территории страны.

Ранее сообщалось, что J.Crew закроет ряд магазинов в Великобритании, оставив лишь шесть торговых точек. На днях стало известно, что в компании приняли решение полностью ликвидировать бизнес стране. Однако здесь будет работать онлайн-платформа ретейлера, которая пока что остается рентабельной. Представители марки подчеркнули: «Мы определили, что лучше всего обслуживаем британских клиентов через нашу глобальную платформу электронной коммерции, и закрываем наши шесть магазинов в стране. Мы благодарим наших британских партнеров за их преданность делу в это беспрецедентное время».