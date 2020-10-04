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Артем Кузелев

Марка J.Crew уходит с рынка Великобритании

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  • 04 Октября 202013:29
Сюжеты: J.Crew

Американский бренд полностью закрывает бизнес на территории страны.

Ранее сообщалось, что J.Crew закроет ряд магазинов в Великобритании, оставив лишь шесть торговых точек. На днях стало известно, что в компании приняли решение полностью ликвидировать бизнес стране. Однако здесь будет работать онлайн-платформа ретейлера, которая пока что остается рентабельной. Представители марки подчеркнули: «Мы определили, что лучше всего обслуживаем британских клиентов через нашу глобальную платформу электронной коммерции, и закрываем наши шесть магазинов в стране. Мы благодарим наших британских партнеров за их преданность делу в это беспрецедентное время».

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