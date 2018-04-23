Марка Jimmy Choo дебютирует с линией косметики

Британский бренд стильной обуви и аксессуаров в скором времени представит свою дебютную коллекцию косметических средств.

Главный исполнительный директор Jimmy Choo Пьер Дени сообщил, что марка планирует разработать полноценную линию косметики. Он подчеркнул, что компания Jimmy Choo известна на весь мир своей обувью, однако выпускает также сумки, небольшие кожаные изделия, солнцезащитные очки и ароматы. Топ-менеджер добавил, что британский бренд – это больше, чем марка обуви. Когда именно будут представлен бьюти-продукты, пока что не сообщается.