Марка Канье Уэста обгоняет люксовые бренды

Сравнительно молодой американский бренд Yeezy превзошел по популярности ведущие европейские дома моды.

На днях онлайн-площадка Lyst опубликовала рейтинг самых популярных марок. Абсолютным лидером топа стал итальянский дом Gucci, который в последние пару лет бьет все мыслимые и немыслимые рекорды и на слуху у всех и каждого. Однако самым неожиданным сюрпризом стало второе место, на котором расположилась марка Канье Уэста Yeezy. Как известно, еще недавно бренд считался едва ли не провальным, но все же компании удалось преодолеть неприятные времена и вырваться в лидеры.

Следом за американским брендом расположились такие авторитетные гиганты, как Balenciaga, Vetements, Givenchy, Valentino, Y-3, Prada, Nike и Fendi.