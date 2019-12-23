Марка Karl Lagerfeld отказывается от использования меха

Руководство группы брендов AM Retail Group, которой в том числе принадлежит марка Karl Lagerfeld, приняло решение отказаться от использования в своей продукции натурального меха.

В сети это решение уже назвали знаковым, так как марка Karl Lagerfeld, хоть и является самой популярной в пуле компании, но отказ от меха коснется всех брендов, которыми управляет AM Retail: от крупных сетей Wilsons Leather и GH Bass & Co до Calvin Klein Performance. В организации PETA подчеркивают, что решение соответствует позиции современных этичных покупателей, готовых покупать люксовую продукцию, созданную без вреда для животных.