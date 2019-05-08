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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (275)
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Артем Кузелев

Марка Karl Lagerfeld отправляется на Pitti Uomo

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  • 08 Мая 201910:59
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), Pitti Uomo

Одноименный бренд Карла Лагерфельда примет участие во флорентийской ярмарке, где в числе прочего представит арт-инсталляцию.

Организаторы ярмарки Pitti Uomo сообщили очередные новости об изменении в составе участников. Этим летом во Флоренцию приедет марка Karl Lagerfeld, которая представит мужскую и женскую коллекции сезона весна 2020, а также новые коллекции обуви, денима и пляжных вещей. Совместно с лондонским стрит-художником Endless бренд также покажет инсталляцию, посвященную памяти Карла Лагерфельда.

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