Марка Karl Lagerfeld отправляется на Pitti Uomo

Одноименный бренд Карла Лагерфельда примет участие во флорентийской ярмарке, где в числе прочего представит арт-инсталляцию.

Организаторы ярмарки Pitti Uomo сообщили очередные новости об изменении в составе участников. Этим летом во Флоренцию приедет марка Karl Lagerfeld, которая представит мужскую и женскую коллекции сезона весна 2020, а также новые коллекции обуви, денима и пляжных вещей. Совместно с лондонским стрит-художником Endless бренд также покажет инсталляцию, посвященную памяти Карла Лагерфельда.