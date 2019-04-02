Марка Karl Lagerfeld подписала контракт с Карин Ройтфельд

Основательница журнала CR Fashion Book и подруга Карла Лагерфельда стала консультантом по стилю созданной им марки.
Стилистка и издательница Карин Ройтфельд подписала новый контракт с маркой Karl Lagerfeld. Теперь в компании она занимает должность консультанта по стилю и работает в паре директором по дизайну Хуном Кимом. Ранее Карин должна была выпустить капсульную коллекцию для бренда, но Карл Лагерфельд не дожил до этого момента. Какова судьба проекта, не сообщается.
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