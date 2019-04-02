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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (272)
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Артем Кузелев

Марка Karl Lagerfeld подписала контракт с Карин Ройтфельд

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  • 02 Апреля 201913:19
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld)

Основательница журнала CR Fashion Book и подруга Карла Лагерфельда стала консультантом по стилю созданной им марки.

Стилистка и издательница Карин Ройтфельд подписала новый контракт с маркой Karl Lagerfeld. Теперь в компании она занимает должность консультанта по стилю и работает в паре директором по дизайну Хуном Кимом. Ранее Карин должна была выпустить капсульную коллекцию для бренда, но Карл Лагерфельд не дожил до этого момента. Какова судьба проекта, не сообщается.

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