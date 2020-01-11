Марка Kenzo откладывает дебют нового креативного директора

Дизайнер Фелипе Оливейра Баптиста представит первую коллекцию для французского бренда в рамках Недели женской моды.

Новый креативный директор Kenzo представит дебютную коллекцию, созданную для французской марки, во время Недели женской моды в Париже. Ранее сообщалось, что объединенное – мужское и женское – шоу состоится в январе в рамках Недели мужской моды в Париже. Однако на днях в Kenzo сообщили о переносе дебюта нового креативного директора. Фелипе Оливейра Баптиста представит первую коллекцию в рамках Недели женской моды в Париже, которая пройдет с 24 февраля по 3 марта. Точную дату шоу пока что не называют.