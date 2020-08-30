Марка Kenzo запустила новую линию

У французского бренда появилась собственная спортивная коллекция.

Марка Kenzo запустила линейку спортивной одежды Kenzo Sport, которая объединит мужские и женские модели из дышащих и высокотехнологичных материалов. Новый креативный директор марки Фелипе Оливейра Баптиста сообщил, что коллекции линии будут выпускаться в соответствии с традиционной сезонностью. Ценовой диапазон коллекции – от 125 до 880 долларов за модель.