Вход
ADV



Интересно
Kenzo (87)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марка Kenzo запустила новую линию

  • 64
  • 0
  • 30 Августа 202013:51
Сюжеты: Kenzo

У французского бренда появилась собственная спортивная коллекция.

Марка Kenzo запустила линейку спортивной одежды Kenzo Sport, которая объединит мужские и женские модели из дышащих и высокотехнологичных материалов. Новый креативный директор марки Фелипе Оливейра Баптиста сообщил, что коллекции линии будут выпускаться в соответствии с традиционной сезонностью. Ценовой диапазон коллекции – от 125 до 880 долларов за модель.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru