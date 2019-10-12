Марка La Perla борется с кризисом

Летом этого года итальянский люксовый бренд объявил, что намерен сократить больше ста рабочих мест.

На днях стало известно, что Министерство экономического развития Италии ведет переговоры с представителями La Perla, цель которых – приостановить решение о сокращении 126 рабочих мест. В официальном пресс-релизе ведомства сообщается: «Предприятие и профсоюзы встречаются в пятницу, чтобы продолжить обсуждение и прийти к общему решению относительно будущих шагов по скорейшему принятию решения, которое позволит сохранить рабочие места». Предварительное соглашение по этому вопросу уже было подписано, однако с его выполнением возникли определенные трудности. К чему приведут новые переговоры, предполагать пока что сложно.