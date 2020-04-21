Марка Lacoste передала 100 000 защитных масок домам престарелых

Французский бренд переориентировал две производственные линии на выпуск защитных средств.

Сотрудники Lacoste сделали 100 000 защитных масок и передали их домам престарелых, а также предприятиям, которые продолжили работать в условиях пандемии Covid-19. В планах компании выпустить еще 200 000 масок, причем в Lacoste заявляют, что марка будет производить маски до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не выровняется.