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Артем Кузелев

Марка Lacoste передала 100 000 защитных масок домам престарелых

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  • 21 Апреля 202021:18
Сюжеты: Lacoste, Covid19

Французский бренд переориентировал две производственные линии на выпуск защитных средств.

Сотрудники Lacoste сделали 100 000 защитных масок и передали их домам престарелых, а также предприятиям, которые продолжили работать в условиях пандемии Covid-19. В планах компании выпустить еще 200 000 масок, причем в Lacoste заявляют, что марка будет производить маски до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не выровняется.

 
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