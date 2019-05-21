Марка Lacoste посвятила капсулу вымирающим видам

Сотрудничество французского бренда с Международным союзом по охране природы продолжается.

Французский бренд Lacoste обновил свою капсульную коллекцию рубашек поло, которую выпускает ежегодно с Международным союзом по охране природы (IUCN). Капсула посвящена вымирающим видам и призвана привлечь внимание к этой проблеме. Модели представляют собой классические поло, но украшенные вышивками не в виде фирменного зеленого крокодила, а в виде животных, находящихся на грани исчезновения. Средства от продажи вещей будут перечислены в фонд IUCN.