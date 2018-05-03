Марка Lacoste прощается с креативным директором

Руководство французского бренда подтвердило, что Фелипе Оливейра Баптиста покидает свой пост.

Французская марка и ее креативный директор Фелипе Оливейра Баптиста сообщили о прекращении сотрудничества. Португальский дизайнер являлся главным дизайнером Lacoste восемь лет, но теперь пути бренда и Баптисты разошлись. «Эти восемь замечательных лет работы стали возможны благодаря таланту и поддержке всех сотрудников Lacoste и особенно – невероятной дизайн-студии», – сказал в официальном заявлении Фелипе Оливейра, а также поблагодарил всех портных, модельеров, фотографов, ассистентов, продюсеров, декораторов, звукорежиссеров, музыкантов, режиссеров, кастинг-директоров, стилистов и других специалистов, с которыми успел поработать за эти восемь лет.