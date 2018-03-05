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Артем Кузелев

Марка Lacoste защитит вымирающих животных

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  • 05 Марта 201809:45
Сюжеты: Lacoste

Французский бренд выпустил лимитированную коллекцию рубашек поло, посвященную защите животных.

Марка Lacoste представила капсульную коллекцию рубашек поло,  которую выпустила в коллаборации с Международным союзом охраны природы IUCN. Вместо фирменного зеленого крокодила на белых поло можно увидеть вышивки в виде животных десяти вымирающих видов. Героями коллекции стали яванский носорог, калифорнийский кондор, суматранский тигр, бирманская кровельная черепаха, северный тонкотелый лемур, совиный попугай, восточный черный хохлатый гиббон, саола, виргинская циклура и калифорнийская морская свинья.

Капсула вышла ограниченным тиражом – по числу видов, находящихся под угрозой, – 1775. Поддержать инициативу можно покупкой рубашек в американских и европейских флагманах марки по цене 150 евро. Средства от продажи будут переданы в фонд IUCN.

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