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Артем Кузелев

Марка Levi’s будет бороться с климатическими изменениями

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  • 02 Июля 201915:13
Сюжеты: Levi's

Легендарный бренд инвестировал два миллиона долларов в борьбу с негативным влиянием на окружающую среду.

В ближайшие пять лет марка Levi’s более экологичной. Руководство бренда инвестировало два миллиона долларов в борьбу с климатическими изменениями. К 2025 году компания планирует значительно сократить выбросы парниковых газов и использование воды в своем производстве. Исполнительный вице-президент Levi’s Лиз О’Нил сообщила: «Мы надеемся, что эта программа станет отличным примером для других представителей модной индустрии и поможет уменьшить наш общий углеродный след».

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