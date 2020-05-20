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Артем Кузелев

Марка Levi’s поддержала московских медиков

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  • 20 Мая 202017:48
Сюжеты: Levi's, Covid19

Бренд передал сотрудникам столичных больниц 1600 комплектов базовой одежды.

Директор по маркетингу Levi’s Дженнифер Сей отметила: «Это момент чрезвычайных трудностей. Однако если мы объединимся, отдадим все, что можем, как индивидуально, так и коллективно, мы сможем победить». Ранее компания пожертвовала три миллиона долларов на борьбу с коронавирусом международным организациям Doctors Without Borders, Urgent Action Fund for Women's Rights, Tipping Point, Chinese for Affirmative Action и Swasti. Недавно бренд также поддержал московских медиков, передав в больницы 1600 комплектов одежды.

 
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