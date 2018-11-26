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Артем Кузелев

Марка Levi's судится с домом Saint Laurent

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  • 26 Ноября 201810:50
Сюжеты: Levi's, Yves Saint Laurent

Представители бренда одежды из денима сообщили, что направили судебный иск против парижской марки.

Марка Levi’s обратилась в суд, обвиняя американское представительство дома Saint Laurent в том, что парижский дом «изготовил, промоутировал и продал одежду, которая нарушает товарные знаки Levi’s». Предметом спора стали задние карманы джинсов, вернее – маленький вшивной ярлык с названием бренда. В компании Levi’s считают его своим фирменным знаком, который был разработан еще в 1936 году для того, «чтобы облегчить идентификацию своей продукции на переполненном рынке денима». В иске марки заявлено требование снять модель Saint Laurent с похожим ярлыком с производства и изъять ее из продажи.

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