Марка Levi’s займется переработкой старого денима

Бренд объявил о запуске программы по сбору и переработке вещей из денима в нескольких московских магазинах.

Американский бренда запустил в России программу по сбору и переработке вещей из денима. Основная цель инициативы Levi’s Recycling состоит в уменьшении негативного воздействия индустрии на окружающую среду. Решение этого вопроса марка видит в сокращения количества выброшенной одежды, ее переработке и вторичном использовании.

В рамках реализации проекта в шести московских магазинах Levi’s установлены специальные боксы. В них можно сдать чистые вещи из денима и получить скидку 20% на следующую покупку.