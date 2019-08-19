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Артем Кузелев

Марка Levi’s займется переработкой старого денима

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  • 19 Августа 201910:33
Сюжеты: Levi's

Бренд объявил о запуске программы по сбору и переработке вещей из денима в нескольких московских магазинах.

Американский бренда запустил в России программу по сбору и переработке вещей из денима. Основная цель инициативы Levi’s Recycling состоит в уменьшении негативного воздействия индустрии на окружающую среду. Решение этого вопроса марка видит в сокращения количества выброшенной одежды, ее переработке и вторичном использовании.

В рамках реализации проекта в шести московских магазинах Levi’s установлены специальные боксы. В них можно сдать чистые вещи из денима и получить скидку 20% на следующую покупку.

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