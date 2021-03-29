Марка Loewe выпустила сумку из остатков кожи

Испанский дом моды класса люкс выпустил новую сумку из материалов, оставшихся от производства предыдущих коллекций.

Сумки, выпускаемые в рамках Surplus Project, создаются из обрезков телячьей кожи, оставшихся от производства аксессуаров для предшествующих коллекций Loewe. Полоски разных оттенков и фактур сплетаются вместе, образуя решетку. Затем полотно, созданное в простой технике плетения корзин, сшивается вручную, и в итоге модель получает ручки из телячьей кожи и тиснение в виде логотипа Loewe.

В компании, принадлежащей холдингу LVMH, заявляют, что сумка стоимостью 1700 евро является шагом вперед на пути к повышению экологичности производства.