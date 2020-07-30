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Артем Кузелев

Марка Longchamp закроет российские магазины

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  • 30 Июля 202018:03
Сюжеты: Longchamp, Covid19

Генеральный директор французского бренда Жан Кассегрен сообщил о намерении компании закрыть бутики на территории России.

Французская марка Longchamp закрывает российские магазины. В официальном релизе компании говорится: «На протяжении последних месяцев мы, как и многие другие, были ограничены условиями, связанными с распространением Covid-19. К сожалению, последствия этого эпидемиологического кризиса оказались настолько разрушительными, что мы были вынуждены принять ряд непростых решений, чтобы обеспечить устойчивые позиции нашего бренда в долгосрочной перспективе».

 
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