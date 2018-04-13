Вход
ADV
Интересно
Missoni (108)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марка M Missoni прекращает сотрудничество с Valentino

  • 81
  • 0
  • 13 Апреля 201815:03
Сюжеты: Missoni, Valentino

В скором времени молодежная линия Анджелы Миссони прекратит работу с холдингом Valentino Fashion Group и начнет сотрудничество с компанией Gilmar.

Руководство M Missoni объявило о завершении отношений с Valentino Fashion Group. Вторая линейка итальянского дома Missoni не будет продлевать лицензионное соглашение со своим теперь уже бывшим производителем и дистрибутором. Начиная с сезона весна-лето 2019 эти услуги компании Анджелы Миссони будет оказывать группа Gilmar, которой принадлежат бренды Iceberg, Ice Play, N°21 и некоторые другие.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru