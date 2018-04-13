Марка M Missoni прекращает сотрудничество с Valentino

В скором времени молодежная линия Анджелы Миссони прекратит работу с холдингом Valentino Fashion Group и начнет сотрудничество с компанией Gilmar.

Руководство M Missoni объявило о завершении отношений с Valentino Fashion Group. Вторая линейка итальянского дома Missoni не будет продлевать лицензионное соглашение со своим теперь уже бывшим производителем и дистрибутором. Начиная с сезона весна-лето 2019 эти услуги компании Анджелы Миссони будет оказывать группа Gilmar, которой принадлежат бренды Iceberg, Ice Play, N°21 и некоторые другие.