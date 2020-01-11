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Артем Кузелев

Марка Maison Kitsune осталась без креативного директора

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  • 11 Января 202011:06

Чуть менее чем через два года сотрудничества дизайнер Юни Ан и парижский бренд решили расстаться.

Французская модная марка объявила о расставании с креативным директором. Пресс-служба Maison Kitsune подтвердила уход дизайнера Юни Ан, которая пришла в компанию в феврале 2018-го. О том, кто займет вакантную позицию представители бренда не сообщают. Чем займется Ан, ранее успевшая поработать с Celine, Stella McCartney, Chloe и Miu Miu, пока что тоже не известно. Свою последнюю коллекцию для французской марки Юни Ан представит на ближайшей Неделе моды в Париже.

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