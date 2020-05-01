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Артем Кузелев

Марка Mango дебютировала с коллекцией из переработанных тканей

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  • 01 Мая 202018:12
Сюжеты: Mango

Работая над капсульной коллекцией, дизайнеры использовали переработанные вещи, собранные в рамках реализации проекта Second Chances.

В 2016 году марка Mango запустила проект, в рамках которого люди могли сдавать ненужную одежду в магазины компании. В итоге бренд собрал более 32 тонн вещей, которые были рассортированы и переработаны. Часть переработанных тканей дизайнеры Mango использовали для создания капсульной коллекции Second Chances, однако вещи из нее лишь на 20% состоят из таких материалов, остальные 80% – это экологически чистый хлопок. В Mango заявили, что будут выпускать такие коллекции раз в год, а к 2025 году компания планирует перейти на использование исключительно экологичных тканей.

 
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