Марка Mango объявила о новых целях в области устойчивого развития

Испанский ритейлер модной одежды объявил новые цели в области устойчивого развития, которых постарается достичь через свою коллекцию Committed.

Коллекция включает всю одежду с «экологическими характеристиками» из различных линий Mango. Здесь, например, есть вещи из органического и переработанного хлопка, переработанного полиэстера и ткани Tencel.

В настоящее время 79% продуктов Mango составляют часть коллекции Committed, но теперь компания планирует к 2022 году увеличить это количество до 100%. Кроме того, к 2025 году в Mango планируют использовать в своих коллекциях исключительно на 100% экологически чистый хлопок и на 50% переработанный полиэстер. Также в бренде ожидают, что все используемые им целлюлозные волокна – например, лиоцелл, вискоза и модал – к 2030 году будут иметь контролируемое и отслеживаемое происхождение.

Генеральный директор Mango Тони Руис отметил: «Мы взяли на себя обязательство продолжать работу по становлению более устойчивой компанией. Вот почему мы делаем огромные шаги на пути реализации очень амбициозных проектов, которые позволят нам свести к минимуму наше воздействие и достичь строгих целей в области устойчивого развития, которые мы поставили перед собой».