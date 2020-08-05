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Артем Кузелев

Марка Mango пожертвовала 360 000 евро на борьбу с коронавирусом

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  • 05 Августа 202022:30
Сюжеты: Covid19, Mango

Средства были перечислены в соответствующий фонд Всемирной организации здравоохранения.

В начале мая бренд Mango запустил благотворительную акцию, передавая в фонд Всемирной организации по 1% с каждой продажи в офлайн-магазинах, расположенных в 26 странах. В итоге фонд получил 360 000 евро, на которые будут приобретены медицинские материалы, а также оказана поддержка нуждающихся стран.

 
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