Марка Mango пожертвовала 360 000 евро на борьбу с коронавирусом

Средства были перечислены в соответствующий фонд Всемирной организации здравоохранения.

В начале мая бренд Mango запустил благотворительную акцию, передавая в фонд Всемирной организации по 1% с каждой продажи в офлайн-магазинах, расположенных в 26 странах. В итоге фонд получил 360 000 евро, на которые будут приобретены медицинские материалы, а также оказана поддержка нуждающихся стран.