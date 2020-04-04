Марка Mango присоединилась к борьбе с пандемией

Испанская марка Mango закупила и передала Министерству здравоохранения страны два миллиона медицинских масок.

Испанская марка Mango поддержала глобальную борьбу с распространением коронавирусной инфекции, закупив два миллиона медицинских масок. Средства защиты распространяются среди больничных центров по всей территории Испании через логистическую сеть компании. Кроме того, в Mango предоставили Министерству здравоохранения страны возможности своей сети логистики, что должно помочь снизить социальные и экономические негативные изменения в стране.