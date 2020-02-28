Вход
ADV



Интересно
Mango (185)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Марка Mango присоединились к инициативе SAC

  • 65
  • 0
  • 28 Февраля 202020:23
Сюжеты: Mango

Руководство испанского модного бренда решило поддержать Коалицию экологичного производства.

Марка Мango присоединились к экологической коалиции SAC, главная цель которой заключается во внедрении эффективных методов производства и поставок одежды. Инициативу на данный момент поддерживает более 250 брендов и компаний. В официальном релизе Mango приводятся слова директора по социальной ответственности Беатрис Байо: «Мы считаем, что в текстильной промышленности необходимы изменения в направлении устойчивого развития. Для этого мы работаем над внедрением улучшений в сфере окружающей среды и общества». Руководство Mango также поддерживает глобальные экоинициативы Fashion Pact и Better Cotton Initiative.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru