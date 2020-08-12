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Артем Кузелев

Марка Mango зафиксировала докризисный объем продаж

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  • 12 Августа 202011:09
Сюжеты: Mango

В испанской марке сообщили о возвращении к рекордным показателям первого полугодия 2019 года.

При этом в бренде отмечают, что рост обусловлен увеличением объемов онлайн-продаж в более чем в два раза в годовом исчислении. Особенно интенсивный рост был зафиксирован в марте-июне, во время локдауна. В итоге в первом полугодии 2020 года марка отметила незначительное снижение продаж лишь в Бельгии (-4%) и Германии (-10%). А вот на рынках России, Нидерландов и Швейцарии рост составил 10-14%, что, по мнению представителей Mango, дает бренду надежду на превышение в третьем квартале показателей июля-сентября 2019 года.

 
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