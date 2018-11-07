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Артем Кузелев

Марка Mansur Gavriel представила первую мужскую коллекцию

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  • 07 Ноября 201810:31

Американский бренд выпустил первую коллекцию своей новой – мужской – линейки.

Дизайнеры нью-йоркской марки Mansur Gavriel решили не останавливаться на коллекции мужских аксессуаров и запустили полноценную мужскую линию. В первой коллекции представлены теплые свитера и минималистичные пальто из кашемира. В продаже вещи появились еще 1 ноября, но приобрести их можно пока что только на сайте бренда. Цены варьируются, в зависимости от модели, от 245 до 1895 долларов. Mansur Gavriel осуществляет доставку и в Россию.

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