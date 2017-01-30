Марка Mansur Gavriel представит первую коллекцию одежды

Американский бренд аксессуаров, основанный в 2012 году Рейчел Мансур и Флорианой Гавриэль, представит свою первую коллекцию одежды на Неделе моды в Нью-Йорке сезона осень-зима 2017/2018.

Начав с коллекции больших монохромным сумок из кожи и замшевой обуви в 16 цветах, Рейчел Мансур и Флориана Гавриэль моментально завоевали любовь модниц по всему миру. Постепенно девушки расширяли ассортимент своего бренда и вот теперь готовы дебютировать с линейкой одежды. Первая коллекция сезона осень-зима 2017/18 будет показана на предстоящей Неделе моды в Нью-Йорке.

Как сообщается отдельно, марка пока что не поддержит концепцию «смотри – купай», и продажи первой коллекции стартуют лишь в сентябре.