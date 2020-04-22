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Артем Кузелев

Марка Marine Serre представила серию видеороликов о переработке вещей

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  • 22 Апреля 202011:53

Французская марка показывает, как могут быть переработаны домашний текстиль и отходы модной индустрии.

Чуть ранее французский бренд Marine Serre представил весенне-летнюю коллекцию, вещи для которой создавались из остатков модного производства и домашнего текстиля. Следом за этим последовала публикация серии видеороликов, объединенных названием Regenerated, и посвященных процессу создания образов коллекции. В центре внимания вторичное использование текстиля: полотенец, платков, постельного белья, джинсов и других вещей.

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