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Артем Кузелев

Марка Marni принесла публичные извинения из-за обвинений в расизме

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  • 12 Августа 202011:03
Сюжеты: Marni

Пользователи сети негативно восприняли новую рекламную кампанию бренда, вызывающую расистские ассоциации.

В кампейне Marni сезона весна-лето 2021 пользователи увидели расистские настроения. Возмущение вызвали кадры с темнокожими моделями: один сопровождался подписью Jungle Mood, на другом была изображена модель с цепями на ногах. После критики представители бренда опубликовали пост в официальном Instagram-аккаунте. В тексте говорится: «Команда Marni страстно увлечена защитой инклюзивности и воспеванием красоты разнообразных культур всего света. Стремясь создать более справедливый мир с помощью моды и общечеловеческого подхода, мы искренне сожалеем, что наши усилия причинили еще большую боль… Все наши сотрудники хотят использовать этот момент как возможность применить нашу платформу для поддержки и расширения возможностей большего числа людей и творческих представителей различных культур, чьи таланты и идеи играют важную роль в создании более инклюзивной и разнообразной индустрии моды».

 
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