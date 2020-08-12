Марка Marni принесла публичные извинения из-за обвинений в расизме

Пользователи сети негативно восприняли новую рекламную кампанию бренда, вызывающую расистские ассоциации.

В кампейне Marni сезона весна-лето 2021 пользователи увидели расистские настроения. Возмущение вызвали кадры с темнокожими моделями: один сопровождался подписью Jungle Mood, на другом была изображена модель с цепями на ногах. После критики представители бренда опубликовали пост в официальном Instagram-аккаунте. В тексте говорится: «Команда Marni страстно увлечена защитой инклюзивности и воспеванием красоты разнообразных культур всего света. Стремясь создать более справедливый мир с помощью моды и общечеловеческого подхода, мы искренне сожалеем, что наши усилия причинили еще большую боль… Все наши сотрудники хотят использовать этот момент как возможность применить нашу платформу для поддержки и расширения возможностей большего числа людей и творческих представителей различных культур, чьи таланты и идеи играют важную роль в создании более инклюзивной и разнообразной индустрии моды».