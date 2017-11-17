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Артем Кузелев

Марка Mattel выпустила Барби в хиджабе

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  • 17 Ноября 201714:02
Сюжеты: Барби

В коллекции кукол с говорящим названием Sheroes пополнение.

Кукла Барби имеет спорную историю. В течение многих лет в ее адрес поступали жалобы на то, что ее образ навязывает нереалистичные представления о женском теле. Поддавшись актуальным трендам, компания Mattel представила коллекцию кукол Sheroes, вдохновленную известными женщинами-новаторами. Коллекция постоянно пополняется, и теперь в ней можно встретить модель Эшли Грэм, танцовщицу Мисти Коупленд или режиссера Аву Дюверней.

Новой ролевой моделью, послужившей источником вдохновения создателям, стала американская фехтовальщица-саблистка, чемпионка мира и Панамериканских игр Ибтихадж Мухаммад. Девушка известна не только своими спортивными достижениями, но и тем, что оказалась первой фехтовальщицей, одетой в хиджаб.

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